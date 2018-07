Pätevistä islaminopettajista kova pula – Yhdyskunnan imaami: "Me vaaditaan, että opettaja olisi muslimi itse"

– Opettajien tarve on merkittävä, Laakso toteaa.

Islaminopettajalta edellytetään Suomessa aineenopettajan pätevyyttä. Käytännössä opettajien taustat ovat Laakson mukaan tällä hetkellä monenkirjavia. Osalla on perehtyneisyyttä juuri uskonasioihin, osalla puolestaan on takanaan yliopisto-opintoja ja ehkä opettajan pätevyyskin joltakin toiselta alalta.

Koska vaje on suuri, Laakso toivoisi uusia reittejä kelpoisuuden hankkimiseen.

– Olisi tarvetta erilliskoulutukselle. Että jos on jo korkeakouluopintoja takana, niin olisi mahdollista hakeutua tällaiseen erilliskoulutukseen, joka olisi määräaikainen ja valtion rahoituksella tuettu.

Tyytymätön saa valita yhdyskunnan opetuksen



Vastaavaan ratkaisuun voidaan päätyä myös silloin, kun opetusta olisi saatavilla koulussakin. Laakson mukaan oppilaalla on mahdollisuus kieltäytyä koulun tarjoamasta uskonnonopetuksesta, ja tällöin kouluopetus käytännössä korvautuu oman yhteisön opetuksella. Opetussisältöjä on silloin käytännössä mahdoton valvoa.

Laakso ei osaa sanoa, kuinka yleistä kouluopetuksesta kieltäytyminen käytännössä on.

Tunnustuksettomuus voi aiheuttaa vastustusta



Erityisesti yhdyskuntaa huolettaa muiden kuin muslimien antama uskonnonopetus. Tämä on Suomessa mahdollista, sillä kouluopetus on tunnustuksetonta.

– Tietenkin me toivotaan ja vaaditaankin, että jos lapsilla on islamin tunti, niin se opettaja olisi muslimi itse, yhdyskunnan imaami Juho Heinonen sanoo.

– On saattanut olla ateistiopettajia, jotka sanovat, että he eivät usko jumalaan. Siinä vaiheessa ollaan pyritty siihen, että on korvaavaa opiskelua. Oli se sitten moskeijassa tai missä tahansa muualla.