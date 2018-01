Pekka Haavisto kertoo tehneensä tälläkin kertaa ilmiön: "Siellä laitettiin telttoja pakkasella kasaan vaikeissa olosuhteissa"

Pekka Haavisto aloitti kiitospuheensa kannattajilleen huojentuneella huudahduksella. Puolen vuoden savotta ja yli 200 tilaisuutta on takana – tuloksena presidentinvaalien kakkossija toista kertaa peräkkäin.

– Istuva presidentti on aika vahvoissa asemissa, varsinkin kun Suomen turvallisuustilanne on muuttunut, Venäjän tilanne, Krim ja brexit. Uskon, että ihmiset ovat äänestäneet eräänlaisen jatkuvuuden puolesta. Se tuli vaalikentillä paljon esiin.

Pohjanmaan tuvat täyteen

Kaupunkilaisten puolueeksi leimaantuneille vihreille on selvästi iso askel saada maakuntien tupatilaisuudet täyteen. Se luvannee hyvää myös ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Vihreät oli suurin puolue

– Kakkossija on näissä vaaleissa hieno saavutus.

Ja kehut puolisolle

Nyt on Haaviston mukaan aikaa taas keskittyä kampanjoinnin jälkeen olennaiseen. Lopuksi hän kiittikin puheessaan puolisoaan Antonio Floresia.

– Välillä mulla on sellainen olo, että kun tulee kotiin, niin pyykit on pesemättä ja keittiö jää sotkuiseksi ja jonnekin tulee paperikasoja. Sitten mulla on tässä ihminen, joka tukee kaikessa. Kun perhe-elämä jää vähemmälle kampanja-aikana. Kiitos siitä Antonio, Haavisto hehkutti.