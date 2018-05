Pekka Pouta 50 vuotta! Meteorologi löysi kolme syytä suursuosiolleen – ehdotti uransa alussa MTV-pomoille vieläkin osuvampaa säänimeä

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Älytöntä vouhotusta, Pouta vastaa puhelimeen Savonlinnan-mökiltään, kun kysyn, miltä 50 vuoden rajapyykki hänestä tuntuu.



Sisarusten kanssa Pouta ehti jo kakkukahvitella. Mitään megapippaloita ei ole myöhemminkään luvassa, niissä ei ole Poudan mielestä muutenkaan järkeä.



– Menee hyvä porukka hukkaan. Kenenkään kanssa ei ehdi mitään jutella, korkeintaan viisi minuuttia per henkilö, Pouta tuumaa.



Selänne, Pouta ja Kippari-Kalle



Vuosia on kuitenkin vierinyt. Säämies suorastaan hämmästyy tiedosta, että hän on ollut tv:stä tuttu meteorologi jo yli puolet elämästään. Vaikka moni muistaakin Poudan lähinnä viime vuosien kommelluksistaan, on Poudan itsensä mielestä juuri kulunut aika ensimmäinen syy siihen, miksi hän on niin tunnettu ja suosittu.



– Siitä on varmaan jo 15 vuotta, kun tapasin ensimmäiset aikuiset, jotka sanoi että mä muistan, kun katsoin sua pikkulapsena. Onhan siinä eroa, uskooko siellä tyyppiin, joka on ollut siellä koko sen ajan, jonka muistaa.



Juttu jatkuu kuvan jälkeen.



Kaltaisilleni ysärinuorille Pekka Pouta oli osa kouluaamujen pyhää kolminaisuutta. Huomenta Suomesta katsottiin ennen kouluun lähtöä tiedot Teemu Selänteen NHL-maaleista, Poudan sääennustus sekä Kippari-Kalle.



Naama tutuksi miljoonille heti aamusta



Huomenta Suomi oli alkuvuosinaan erittäin suosittu ohjelma. Kun uusimpia uutisia ei voinut kurkkia vielä netistä, ne kerrottiin ensimmäisenä aamutelevisiossa.



– Se oli vielä sellaista yhtenäiskulttuuria, että jonain aamuina Huomenta Suomella saattoi olla miljoonayleisö. Yhtä paljon kuin kaikissa suosituimmissa ohjelmissa nykyään, Pouta muistelee.



Ja kun kertoo viitenä, joskus jopa kuutena aamuna viikossa suomalaisille heidän suosikkiaiheestaan säästä, niin kyllähän siinä naama ja nimi tulevat tutuksi. Siksi uudeksi pekkapoudaksi pääseminen on vaikeaa.



– Mahdotonta, Pouta myöntää itsekin.



Olisiko Ilmari Pouta ollut vielä vetävämpi säänimi?



On kysymys, johon Pouta on saanut vastata liian monta kertaa. Mutta vielä kerran se on kysyttävä. Miten on mahdollista, että Pekka Pouta -nimisestä kaverista tulee meteorologi?



– Ajautumista, sattumaa ja huono vitsi. Yhä jotkut kysyvät, onko nimeni oikea.



Juttu jatkuu kuvien jälkeen.



Pekan sisko oli ehdottanut asiaa ensimmäisen kerran, sillä Poudan toinen nimi on Ilmari.



– Ilmari Pouta kertoo tulevan päivän sään.



Se taisi olla kuitenkin liikaa silloisille MTV:n pomoillekin.



– Taisin kysyä aikoinaan, että otanko toisen nimen käyttöön. Maikkari vastasi, että pidä vaan omasi, Pouta naurahtaa.



Työ vei köyhän opiskelijan mennessään



Teoreettista fysiikkaa aluksi opiskelleen, mutta meteorologian pääaineeksi vaihtaneen Poudan rahat olivat finito kesäloman lopussa vuonna 1991. Hän halusi tutkijaksi, mutta nyt oli mentävä töihin. Ja niitä Maikkarilta luvattiin.

Gradu jäi luonnontieteiden kandidaatilta lopulta tekemättä, kun viisi työaamua viikossa tekivät siitä mahdotonta. Hän palasi vielä yliopistolle harrastusmielessä lukemaan jotain, mutta tutkijan uralle palaaminen ei enää kiehtonut.



– Olen muuttunut uran aikana, en ole ihan varma olisiko minusta tutkijaksi. Pitäisi muuttua taas.



Kun tekee yli 25 vuotta sääennustuksia televisioon, muuttuu pitkäjänteisinkin mies lyhytjänteiseksi. Tutkijan työ on kaukana siitä, että ”nopeasti sulattaa asiat, tekee tuotteen ja heittää roskiin”, kuten Pouta kuvailee työarkeaan.



Mainostakaa aamulla, se uppoaa



Teknologian kannalta Poudan työ on mullistunut, kun faksit on korvattu automaattisilla tietokone-ennusteilla ja myös sosiaalinen media on tullut olennaiseksi osaksi säästä kertomista. Vuorovaikutus yleisöön on kuitenkin ennallaan, ja siinä Pouta hurmasi suomalaiset heti alusta alkaen. Kiitos aamujen, Pouta näkee.



– Aamulla katsojakontakti on paljon tuttavallisempi. Jos olisin mainostaja, niin ehdottomasti mainostaisin aamulla, koska ihmisillä ei ole vielä suojausta päällä. Kohtalaisen suoraan uppoaa kaikki. Illalla, kun maailma on heitä päähän potkinut, niin ovat paljon kriittisempää porukkaa. Valmiiksi vähän kärttyisiä, Pouta nauraa.



Aamulla myös esiintyjä on aidoimmillaan, Pouta arvioi.



– Yleensä on vähän univelkaa, siinä ei pysty esittämään varsinaisesti mitään. Hyvin helposti näkyy, tietääkö tuo jotain jostain vai ei ja millä tuulella on.



Mitä Pekka ei olisi tehnyt suorassa lähetyksessä?











Häröily ei ole jälkikäteen kaduttanut. Pieleen menneet ennusteet kismittivät uran alkuvuosina, mutta siitäkin Pouta pääsi eroon ensimmäisen viiden vuoden jälkeen.



– Tuli rutiiniksi tarkistaa, menikö pieleen, pitääkö tehdä korjausliikkeitä ja sitten unohtaa.



Kaikki väärät ennusteet Pekan piikkiin



Pieleen menneistä ennusteista on toki tullut kansalaispalautetta. Yksi julkisuuden varjopuolista on, että palautetta tulee myös muiden pieleen menneistä ennusteista.



– Kaikki menee kollektiivisesti minun piikkiin.



Mutta minään johtotähtenä muiden meteorologikollegojensa edessä Pouta ei suinkaan kukkoile. Päinvastoin, Pouta ammentaa oppia nuoremmiltaan.



– Kun tekee työtä tarpeeksi pitkään, se rupeaa hirmu helposti olemaan väsähtänyttä touhua. Aina kun tulee nuori ja uusi, siitä saa innostusta.



Ja oppii myös viisikymppisille uppo-outoja juttuja, kuten somen.



– Markushan (Mäntykannas) on todella hyvä somessa. Minun on pitänyt se opetella, eihän sitä ollut edes silloin (uran alussa). Ei ollut oikein nettiäkään.



Merkkipäivän kunniaksi Savonlinnassa on poutaa.