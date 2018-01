Pekka Pouta karmeasta kelistä: Eilen rutisi pelti, tänään voivat rutista luut – jos lauantaina on vielä lunta, se pysyy

Ilmatieteen laitoksen varoituksen mukaan ajokeli on vaarallinen Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

– Oulun korkeudelle on hyvinkin märkää tämä eteläinen puoli ja ylempänä sataa lunta. Märkyys tuottaa melkoisia haasteita, tiellä on vettä paljon pääteillä ja alemmalla tieverkolla sitten polanteet pehmenee ja on tosi suuria sulamisvesilammikoita.