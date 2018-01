Pekka Pouta: Pakkanen kiristyy yhä – sitten koetaan rannikko-Suomessa märkä käänne

Meteorologin mukaan esimerkiksi lounaassa ja osassa etelärannikkoa maa voi olla käytännössä paljas jo perjantaina. Rannikolla lunta on vielä niin vähän ja se on tarpeeksi kevyttä siihen, että sateet sulattavat sen. Poudan mukaan varma talven raja kulkee siellä, missä lunta on parikymmentä senttiä tai yli.