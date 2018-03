Pelastuslaitos varoittaa jäällä liikkujia uuden lumen petollisuudesta – "Lumi on peittänyt laivaväyliä ja railoja"

Helsingin edustalla jäätilanne on poikkeuksellinen

Helsingin merivartioaseman päällikkö, yliluutnantti Patrik Liljekvist kommentoi aikaisemmin tällä viikolla MTV Uutisille, että tällä hetkellä jäällä liikkuessa on oltava erityisen varovainen, koska jäätilanne on hyvin poikkeuksellinen.

– Helsingin edustalla on useissa paikoissa enemmän jäätä kuin viime vuosina, mutta toisaalta tietyillä alueilla, joilla on aikaisemmin ollut hyvä jäätilanne, on tänä vuonna heikot jäät. Tilanne on siis muuttunut, Liljekvist sanoo.