Perheenäiti keskeytti pikkupoikien raivokkaan nyrkkitappelun Kotkassa – "Se ei ollut kaverusten painia"

Koululla asia on selvitetty

Tappelun keskeyttäjä näki pojat myöhemmin läheisen koulun pihalla, ja ilmoitti keskeyttämästään tappelusta myös koululle, missä asiaa on jo selvitelty.

– Koulun pihalla pojat olivat eri suunnilla, joten luulen, etteivät he olleet kavereita, arvioi tappelun keskeyttänyt aikuinen.

Aikuisten velvollisuus puuttua



– Ensisijainen tapa puuttua tilanteeseen on sanallinen. Yleensä lapset lopettavat tappelun, jos aikuinen käskee, sanoo Hyvärinen.

– Jos väkivalta on hurjaa tai tilanne on muuten vaarallinen, lapset voi erottaa toisistaan fyysisestikin, mutta silloin on oltava erittäin huolellinen, ettei itse käytä liian reippaita otteita.