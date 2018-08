"Perseidit, vuoden hauskin tähdenlentoparvi!" – avaruusilmiöiden superviikonloppu leiskuu taivaalla

Perseidit ovat oikeastaan meteoriparvi, joka on muodostunut Swift-Tuttle-komeetan radalleen jättämästä sorasta ja pölystä.

Monta avaruusilmiötä pariin viikkoon

Helsingin kohdalla kuu peittää aurinkoa vain noin kahdeksan prosentin edestä, mutta Utsjoella peittyvyys on peräti 31 prosenttia.

Avaruusilmiöistä päästään nauttimaan runsaasti lyhyen ajan sisään, sillä viimeisimmästä kuunpimennyksestä on vain kaksi viikkoa.

– Kuu kiertää maapalloa, ja nyt se on ehtinyt kiertää sille puolelle, missä aurinko on. Sen rata on sopivasti kallellaan niin, että tällaisia pimennyksiä voi tapahtua, Liljeström toteaa.