Pertti Kurikan Nimipäivien muusikot ryhtyivät yrittäjiksi ja avasivat Helsinkiin poikkeuksellisen kaupan – "Ajatus kuulosti ihan hullulta"

Pertin Valinta on Helsingin Alppilassa sijaitseva sekotavarakauppa ja galleria, joka keskittyy pohjoismaisen outsider-taiteen myyntiin ja esittelemiseen. Kaupan toiminnasta vastaa maailman ensimmäinen kehitysvammaisten perustama osakeyhtiö Daatso Oy.

Pertin Valinta – sekotavarakauppa ja galleria kuitenkin avasi ovensa huhtikuun lopulla. Kaupan alkutaival on ollut mainio.

– Nyt kun katson ympärilleni, huomaan, että tämä on ollut yksi järkevimmistä sijoituksistani. Pertin Valinnasta on tullut minulle kuin toinen koti. Kaiken lisäksi täällä on parhaat työkaverit, joita ilman tämä paikka ei pyörisi, Helle iloitsee.