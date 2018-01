Peruskoulun varaan jäävät tulevat yhteiskunnalle kalliiksi – lasku jopa satoja tuhansia koulutettua enemmän

– Suurin ero löytyy siitä, että peruskoulun varaan jäävien työllistyminen on heikompaa kuin niiden, joilla on vähintään toisen asteen koulutus, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Petri Hilli.

Mukaan on laskettu sekä maksetut verot että saadut tuet. Laskelmassa näkyy siis myös se, että pelkän peruskoulun käyneet tienaavat keskimäärin koulutettuja vähemmän, joten he maksavat myös vähemmän veroja. Summaa nostavat tuet, joista on laskettu mukaan toimeentulo-, työmarkkina- ja asumistuet, joita nuori elinaikanaan keskimäärin käyttää. Ennen työelämään siirtymistä kertyneistä kustannuksista on huomioitu psykiatrian erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja perusopetuksen erityinen tuki eli käytännössä entiset tarkkailuluokat.