Peruspalveluministeri Saarikkoa hiillostettiin sote-pisteytyksestä: “Puistattava vertauksenakin”

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina muun muassa oppositiopuolue SDP:stä ja vihreistä tivattiin selvitystä siitä, millainen malli on tulossa ja millaisia tietoja sote-yritykset voivat ihmisistä saada.

– Me emme ole luomassa järjestelmää, jossa yksittäisten kansalaisten terveystietoja ja sitä kautta ikään kuin ihmisen arvoa määriteltäisiin. Se on puistattava vertauksenakin, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan tarkoituksena on kerätä ihmisistä anonyymia tietoa, joka auttaa resurssien kohdentamisessa.

– Mallin avulla voimme varmistua siitä, että terveydenhuollon ytimessä ihmisistä liikkuu rahaa sen mukaan, paljonko he tarvitsevat hoitoa.

Tietoturva-asioissa profiloitunut kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) huomautti, että tietojen suojaamisessa on oltava tarkkana, jotta tiedot ovat turvassa mutta samaan aikaan niitä pystytään hyödyntämään.

– Anonymisointi ei ole mikään taikasana. Ongelma on se, että jos tämä (anonymisointi) tehdään liian tehokkaasti, datasta häviää konteksti ja se muuttuu arvottomaksi. Toisaalta jos se tehdään liian huolimattomasti, on tietoa yhdistelemällä varsin yksinkertaista saada selville, kuka on kyseessä. Tämän ovat tutkijat osoittaneet moneen kertaan, Kasvi sanoi.