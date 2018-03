Perussuomalaiset ja vihreät kiinnostavat nyt eniten – jäsenmäärä noussut liki viidenneksen: "Halla-aho on hardcore-looginen"

Perussuomalaiset houkuttelee nyt eniten jäseniä itselleen vihreiden ohella. Yksi heistä on espoolainen IT-alan ammattilainen Kari Hirvi. Hän kiinnostui Jussi Halla-ahosta hänen puheenjohtajavalintansa yhteydessä.

– Luin kaikki 401 blogikirjoitusta, mitä Halla-aholla. Ajattelin, että on kyllä ihme äijä. Hän on melkein täsmälleen samanikäinen kuin minä, mutta jo 10 vuotta sitten kirjoitti niin hard-core-loogista tekstiä, mihin en itse pystyisi tänäkään päivänä.

"Muut puolueet eivät uskalla ajatella väestöjakaumaa"



Hirvi oli tähän asti äänestänyt kokoomusta. Nyt hän kokee, että perussuomalaiset on arvoasteikolla kokoomusta oikeammalla. Hirvelle tärkeää on maahanmuuttopolitiikka.

– Yksittäinen tärkeä teema on se, että mikä on kansakuntien pitkän aikavälin väestöjakauman kehitys. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka käsittelee tätä teemaa. Muut eivät uskalla sitä ajatellakaan, sanoo Hirvi.