Perustulo mahdollisti Rosalle lyhyemmän työajan: "Perustulo ja aktiivimalli voisivat toimia rinnakkain"

– Olen työllistynyt, raha-asioita ei ole tarvinnut miettiä niin hirveästi, olen pystynyt tekemään jotain säästöjä ja isoin juttu on ehkä se, että töissä olen pystynyt tekemään sen muutoksen, että teen 80-prosenttista työaikaa täyden sijasta, Rosa Kultalahti-Singh luettelee.

– Päiväkotihakemiset ja -viemiset ovat helpottuneet paljon. On paremmin aikaa lasten kanssa, kahvilatyöntekijä iloitsee.

Kokeilun puutteena työllisten puute



Kokeilua on nyt puolet takana – samoin rahaa on kulunut puolet eli 10 miljoonaa euroa. Kelassa petyttiin siihen, että kokeiluun ei otettu mukaan työllisiä.



– Vähentääkö se työn tarjontaa vai ei, että työlliselle annetaan perustulon kaltainen raha – siihen me emme pysty vastaamaan, sillä meillä ei ole työllisiä mukana, kommentoi tilannetta professori, Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas.