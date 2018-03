Petteri Orpo Jan Vapaavuoren sote-arvostelusta: Ei minulla ole valtaa ryhtyä häntä määräilemään

– Olemme matkan varrella puhuneet, hänellä on oikeus mielipiteeseensä. Ei minulla ole mitään tarvetta eikä valtaakaan häntä ryhtyä määräilemään. Toivottavasti löydetään yhteistä säveltä, sanoo Orpo MTV Uutisten haastattelussa.

Sotea on puitu viime päivinä myös Huomenta Suomessa.

– Ilmaan heitetään erilaisia väitteitä, mutta nämä ovat asioita, joita me olemme pyrkineet ratkomaan kolmen vuoden ajan ja mielestäni meillä on niihin hyviä vastauksia, sanoo Orpo.

Kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen viime viikkoinen sote-uudistuksen vastainen ilmoitus on herättänyt epävarmuutta uudistuksen hyväksymisestä eduskunnassa, sillä hallituksen enemmistö on ohut. Pohdintaa on herättänyt se, onko kapinoijia kokoomuksen eduskuntaryhmässä enemmänkin.