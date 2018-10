Petteri Orpo kommentoi irtisanomissopua nettikolumnissaan: "Jokainen on joutunut nielemään hiukan ylpeyttään"

Uusittu lakipykälä ja esityksen keskeinen sisältö ovat olleet työntekijäjärjestöjen tiedossa, kun he ovat käsitelleet asiaa.

"Helpottaa työttömien työllistymistä"

Tavoitteenamme on helpottaa työttömien työllistymistä.

Vaikka tiukasta henkilörajasta luovutaan, lain pykälään kirjoitetaan, että irtisanomisen syytä arvioidessa on otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä nykyistä paremmin.

Vastaisuudessakin irtisanomiseen pitää aina olla asiallinen ja painava syy. Mielivaltaa ei hyväksytä missään tilanteessa. Suurissa yrityksissä on helpompi muuttaa työntekijän toimenkuvaa kuin esimerkiksi pienissä.

Täsmennys voi tuntua pieneltä, mutta se on merkittävä asia pienille yrityksille. Isoin asia se on niille työttömille, jotka pienet yritykset rohkaistuvat palkkaamaan muutoksen jälkeen.

"Jokainen on joutunut nielemään hiukan ylpeyttään"

Luotan suomalaisiin. Luotan suomalaisten ahkeruuteen, kekseliäisyyteen ja sisukkuuteen – jääräpäisyyteenkin. Luotan siihen, että kaikilla suomalaisilla on halua ja tahtoa toimia tämän maan eduksi.

On hienoa, että pystyimme tässä vaikeassa tilanteessa luottamaan toisiimme yhteisen hyvän nimissä. Kiitän palkansaajajärjestöjä tarjoukseen tarttumisesta.

Vastaan tulemista ja myönnytyksiä tarvittiin jokaiselta osapuolelta. Jokainen on joutunut nielemään hieman ylpeyttään.

"Toimivat työmarkkinat ovat työttömän paras turva"

Suomen työllisyysasteen nousu on ainakin hetkellisesti jämähtänyt.

Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta työn perässä muuttaminen ja oman osaamisen päivittäminen helpottuvat. Meidän on myös uudistettava verotusta, työelämää ja sosiaaliturvaa. Tulevien vaalien on oltava työllisyysvaalit.