Petteri Orpo Ylellä sotesta: Meillä on yhä enemmistö – olisin toivonut, että Susanna Koski olisi malttanut odottaa valiokunnan esitystä

Suuresta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on määrä äänestää eduskunnassa ennen kesälomaa. Hallituksen määräenemmistö on koetuksella, kun muutama kokoomuksen edustaja on ilmoittanut äänestävänsä sotea vastaan.

Ensin sotekelkasta loikkasi Elina Lepomäki ja viimeisimpänä eilen perjantaina Susanna Koski. Harry "Hjallis" Harkimo lähti puolestaan koko kokoomuksesta, mutta liikemies ei ole vielä päättänyt kantaansa soten suhteen.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Kun yhtälöön laskee vielä eduskuntaan palaavan Paavo Väyrysen (kesk.), sotea kannattaa eduskunnassa enää 101 kansanedustajaa, eli lähes pienin mahdollisin enemmistö.

– Hallitus on työnsä tehnyt, pidän työtä hyvänä. Suuri sali päättää, ja jos enemmistö on olemassa, niin se on enemmistö. Se on demokratiaa, valtiovarainministeri Orpo kommentoi Ylellä.

Eduskuntaryhmä päättää, vetäytyykö koko kokoomus sotesta

Vaikka soten tukemisesta ovat livenneet lähinnä kokoomuksen edustajat, Orpo korostaa, ettei kokoomus puolueena jarruta sotea.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Meillä on 2–3 sotekapinallista.

Orpo kertoo keskustelleensa jokaisen eduskuntaryhmänsä jäsenen kanssa. Puheenjohtajan mielestä uusia soteloikkareita ei enää nähdä.

Orpon mielestä on selvää, että hallituksen sote-esitykseen täytyy tehdä vielä muutoksia. Nämä esitykset ovat parhaillaan valiokuntien, ensisijaisesti perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

– Olisin toivonut, että Susanna Koski olisi malttanut ja odottanut. Mielestäni vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti, Orpo jatkaa.

Valinnanvapaus on tärkein elementti

Perustuslakivaliokunnasta vuotaneen soteluonnoksen mukaan kokoomuksen suosimaa valinnanvapautta ei voi toteuttaa esityksen mukaan. Orpo ei suoraan halua ottaa kantaa vuotaneen luonnoksen sisältöön.

– Me haluamme nähdä, mitä mitä ne (valiokunnan) muutokset ovat. Haluamme valinnanvapauden toteutuvan, sillä se on elementti, jolla ihmiset pääsevät hoitoon.



– Jos eduskuntaryhmä tulee tulokseen, ettei tämä vastaa tavoitteitamme – sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, uudistuksesta seuraava säästöpotentiaali, paremmat palvelut, valinnanvapaus, niin sitten meillä ei ole syytä tätä tukea, Orpo myöntää.



Tämä tietäisi myös koko hallituksen kaatumista.



Maakuntavaalit siirtyvät varmasti

Orpo kertoo pettyneensä, että perustuslakivaliokunnasta on vuotanut sotetietoja asiakirjatasolla. Samalla hän on harmissaan, että valiokunnassa asian hoitoon on tullut poliittista sävyä neutraalin käsittelyn sijaan.

– Ei tämä keskustelu tee hyvää valiokunnan tai eduskunnan arvovallalle.