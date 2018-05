Pienkerrostalo paloi asuinkelvottomaksi Kemissä

Tornionkadulla sijaitsevassa talossa on kuusi huoneistoa, joista viidessä on asukkaita.

Palomestari Soppelan mukaan palo on saattanut alkaa ullakolta. Mahdollista on myös, että tuli on lähtenyt leviämään jostakin asunnosta. Syttymissyytä ei Soppelan mukaan vielä tänään kyetä arvioimaan.