Piispaehdokkaat puolustavat Teemu Laajasaloa: "Ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan"

Teemu Laajasalo on sanonut tehneensä arviointivirheitä ja olleensa huolimaton toimiessaan Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Laajasalo on myös pyytänyt anteeksi.

Kansanedustaja Ilkka Kantolan (sd.) mukaan pahinta on, miten tapaus vaikuttaa kirkon maineeseen.

– Mutta kun otan huomioon, että Teemu Laajasalo on pyytänyt anteeksi, niin ajattelen, että tässä on myös kysymys siitä, että hän tunnustaa tehneensä syntiä.

Espoon hiippakunnan piispan Tapio Luoman mukaan kyse on pitkälti myös hoksaamattomuudesta ja huolimattomuudesta.

– Ilkan (Kantola) kanssa ajattelen samoin, että Teemu on reippaasti pyytänyt menettelyään anteeksi ja kyllä Teemu tietää miten asiat täytyy hoitaa.

Rovasti ja yliopisto-opettaja Heli Inkinen viittasi Vuorisaarnan tekstiin: Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Hän myös kehotti muistamaan, että jos jotain rikosta on tapahtunut, sen hoitavat viranomaiset.

– Toki meidän kaikkien on syytä muistaa, että verovaroja hoitavien valtion, kunnan ja kirkon täytyy pitäytyä vastuullisuudessa. Ja myös valvonnan täytyy olla kunnossa.

"Anteeksipyynnössä jotain esikuvallista"

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähetysjohtaja Ville Auvinen muistutti, että oikeusvaltiossa yleinen periaate on, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Hänkin uskoi, että Laajasalon tapauksella on vaikutusta kirkon maineeseen.