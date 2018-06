Pirahtiko puhelimesi heti osoitteenmuutoksen jälkeen? Posti myy muuttoilmoituksen tehdeiden tietoja yrityksille – "Emme ole ainoita"

– Muutto on tapahtuma, jolloin markkinoijan kannattaa olla hereillä, alkaa Muuttajat-kohderyhmän esittely Postin verkkosivuilla.

– Niissä on lakiin perustuva oikeus. Me ei olla suinkaan ainoita toimijoita, vaan yksi viranomaisdatan myyjistä, Sipilä kertoo.

Muuttotiedot jo ennen muuttoa?

Tilanne on tuttu MTV Uutisten toimituksessa. Eräs hiljattain muuttanut toimittaja sai useita puheluita eri sähköyhtiöiltä muuttonsa yhteydessä.

Posti ei myy tietoja postinjakelurekisteristä

Sipilän mukaan posti ei kuitenkaan saa lain mukaan myydä asiakkaidensa tietoja postinsaajarekisteristä. Se on rekisteri, jossa on tietoja postin saajista, ja se on verrattavissa väestötietorekisteriin.