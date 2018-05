"Pirjo Nuotio siitä oli jo aiemmin valittanut" – Kirsi Alm-Siiran alla lähetyksessä pettänyt tuoli muutti tänään Poriin

– Ne on joskus 80-luvun puolivälissä ostettu ja ovat siitä lähtien olleet aina silloin tällöin käytössä.

– Vaimon kanssa ostettiin ensimmäiseen yhteiseen kotiin ruokaryhmä, johon nämä kuuluivat. Ovat ilmeisesti 50-luvun kotimaista tuotantoa. Vaimo on itse laittanut niihin uudet kankaat. Toivottavasti pääsevät hyvään kotiin, niin kestävät vielä pitkään.

– Tämä on teetetty minulle moottoripyöräkolarin jälkeen 16 vuotta sitten. Toisen käden ollessa toimintakyvytön, piti saada vasenkätinen tuoli ja sellaisia ei siihen aikaan myyty. Nyt on uusi tuoli hankittuna ja se on kahdenistuttava, joten vaimokin mahtuu.