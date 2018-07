Pitäisikö maanviljelyn tuista luopua, koska toiminta kannattamatonta? Ministeri: "Tukien ansiosta meillä kanoilla on nokat ja sioilla saparot"

Miten maatalouteen suhtauduttava?

Ruoan tuotannosta ei voida luopua

Maataloustuista monia hyötyjä

– Tämä on maailmanlaajuista, näin toimitaan kaikkialla maailmassa, vain muutamaa maailman maata lukuun ottamatta. Se on globaali järjestelmä, jota me Suomessa ylläpidämme. Maataloustuilla saadaan hyvinkin paljon hyötyjä. Meillä on maailman paras ruoka, maailman puhtain ruoka, meillä käytetään vähiten antibiootteja, meillä on paras eläintautitilanne, meillä on paras kasvitautitilanne, meillä on hormonien käyttö kielletty ruokinnassa ja niin edelleen. Meillä sentään vielä on sioilla saparot ja kanoilla nokat aivan toisin kuin tuolla maailmassa valtavirralla ruoan tuotannossa. Kyllä me saamme valtavasti maataloustuilla vastinetta rahoillemme, Leppä vastaa.