Pitkäaikaistyötön Elina haluaa vapaaehtoistyön ja omaishoidon mukaan aktiivimalliin: "Epäreilua saada sanktio, vaikka kuinka yrittäisi olla aktiivinen"

Elina Dufvelin on yksi esimerkki niistä työttömistä, joita aktiivimallin leikkaukset uhkaavat. Kouluttamaton keski-ikäinen nainen on ollut ilman vakituista työtä noin 10 vuoden ajan. Takana on kymmeniä ja kymmeniä avoimia hakemuksia, ei yhtäkään työhaastattelua ja yhä harvemmin edes "Kiitos hakemuksesta" -ilmoituksia. Mediahub