Pohjanmaalle odotetaan viimevuotisia suurempia kevättulvia – "Vanhan ajan kunnon tulva, jossa talotkin voivat kastua"

– Tämä on sellainen vanhan ajan kunnon tulva, jossa talotkin voivat kastua. Tai jos eivät talot, niin ainakin peltoja on paljon veden alla. Voi olla, että joudutaan tulvapenkereiden taakse laskemaan vettä, kertoo Tulvakeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen.

Tulvavedet nousevat alkuviikosta erityisesti Kyrönjoella. Myös Lapuanjoen varrelle on odotettavissa huomattavaa tulvimista. Ennustetut tulvamäärät ovat tänä vuonna enimmäkseen keskimääräisiä, mutta paikoitellen tulvavedet nousevat sitäkin korkeammalle.

– Monta vuotta on ollut sellaista, ettei kunnon tulvia ole ollut. Siihen nähden tällainen keskimääräinenkin tulva on jo suuri. On totuttu sellaisiin keväisiin, että lunta ei oikein ole ja tulvat ovat minimaalisia, arvelee Vehviläinen.