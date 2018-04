Pohjois-Pohjanmaan tulvatilanne pahenee – puolustusvoimat apuun

ELY-keskuksen mukaan Kalajoessa ja Pyhäjoessa jäiden lähtö, jääpatojen muodostuminen ja purkautuminen ovat nostaneet viikonlopun aikana paikoin vettä pelloille ja teille. Myös rakennuksia on joutunut tulvaveden saartamaksi.

Pohjoisempana Siikajoella Mankilan kylässä vesi on noussut pelloille ja katkaissut teitä. Mankilassa tulva-alue tulee laajenemaan ja tieyhteyksiä tulee menemään poikki tulevien viikkojen aikana.

Puolustusvoimat apuun

Alavieskassa Kalajoen jääpato siirtyi lauantaina Rahkon suvantoon. Joki on noussut padon takia uomastaan läheisille pelloille ja metsiin. Pelastuslaitos on suojannut useita taloja nousevalta vedeltä. Pelastustoimista johtovastuussa oleva Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt virka-apua puolustusvoimilta jääpadon purkamiseen.