Poliisi epäilee Joensuussa kadonneen Piian hukkuneen jokeen – lähti ravintolasta yllättäen sanomatta mitään avopuolisolleen

Ihminen hukkui ravintolan lähellä

Hukkumispaikka on hyvin lähellä ravintolaa, mistä Pietarinen poistui. Poliisi uskookin Pietarisen hukkuneen jokeen.

– Rannalta, mistä hänen epäillään menneen joen jäälle, on noin 50-60 metrin matka siihen kun sula alkaa.

– Emme pidä todennäköisenä sitä, että hän on vahingossa tippunut veteen, vaan hän on varmaankin ollut tietoinen siitä, että hän on joella kävelemässä. Sitä ei tiedetä, oliko hänen tarkoitus oikaista joen yli vai mikä hänen ajatuksensa oli, Hämäläinen sanoo.