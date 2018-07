Poliisi etsii Orivedeltä kadonnutta 70-vuotiasta miestä – "Syytä epäilllä olevan kiireellisen avun tarpeessa"

Poliisin viimeisimpien tietojen mukaan mies on ollut liikkeellä Pirkanmaalla, Juupajoen alueella.

70-vuotias on ollut liikkeellä 2002 vuosimallin mustalla farmarimallin Nissan Primeralla, jossa on tummat kalvot takaikkunoissa. Auton rekisterikilpi on BTX-953.