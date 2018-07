Poliisi julkaisi kuvan: Tätä 23-vuotiasta naista etsitään nyt kuumeisesti – apuna poliisikoiria ja kymmeniä vapaaehtoisia

– Alueen tarkastuksia on aamun ajan jatkettu poliisikoirien avulla ja etsintöihin osallistuu tämän jälkeen myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä alueen asukkaita noin 30–40 henkilön voimin. Etsinnät painottuvat edelleen maastoalueisiin, poliisi kertoo tiedotteessaan

Poliisin mukaan Vuorensyrjällä on yllään ilmeisesti mustat housut sekä t-paita. Hän on 168 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on silmälasit sekä lyhyet, tummanruskeat hiukset.