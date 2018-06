Poliisi kertoi, miten Salon järkyttävä onnettomuus tapahtui: Auto suistui tieltä jo ennen siltaa – "Suojakaide ei tässä tapauksessa auttanut"

– Ilmeistä on, etteivät nämä (putoaminen ja junan törmääminen) ole ihan samanaikaisesti tapahtuneet, kertoo ylikonstaapeli Mika Virolainen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

– Siinä kokonaisuudessa hän on menehtynyt. Sitähän ei tiedetä kuin sitten mahdollisesti kuolinsyytutkinnan jälkeen.

Junankuljettaja teki kaikkensa



– Siinä paikassa ei pitäisi autoja olla. Auto oli tumma ja silloin aurinko paistoi vasten kasvoja, joten se on voinut vaikuttaa (siihen, että näytti hirveltä). Mutta hyvin nopeasti, samalla sekunnilla, kuljettaja on aloittanut hätäjarrutuksen ja havainnut, että kyseessä on auto.