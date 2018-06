Poliisi löysi Joensuussa kadonneen Heikin silmälasit, hopeanharmaa polkupyörä löytyi vedestä – miehen etsinnät jatkuvat yhä

Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta, kun Piiroinen on löytynyt. Asiassa ei epäillä rikosta. Piiroisen etsinnät ovat muuttuneet henkeä pelastavasta etsinnästä niin sanotusti tutkintapainotteisiksi etsinnöiksi.

Poliisi toivoo yhä tietoja Piiroista koskevista havainnoista Melakkojärven läheisyydestä 8.–10. kesäkuuta. Piiroinen on hyvin hoikka ja noin 170 senttiä pitkä. Hänellä on harmaat hiukset ja toisessa korvassa on kuulolaite.