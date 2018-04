Poliisi nouti erittäin vaarallista kemikaalia Turun yliopistollisesta sairaalasta – mahdollista rikosta selvitellään

Lounais-Suomen poliisilaitos selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Poliisi on toistaiseksi vaitonainen tapauksesta. Komisario Joonas Tikka kertoo, että kyse on myrkystä, joka on huoneilmassa tappavaa jo grammoina. Selviteltävänä on, onko ainetta luvallista kuljettaa.