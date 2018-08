Poliisi: Weekend-festivaali ei ole ollut sikailujuhla

– Aina näihin liittyy lieveilmiöitä, kun on paljon porukkaa liikkeellä, mutta ei tämä mikään sellainen sikailujuhla ole ollut, komisario Henri Helminen arvioi STT:lle myöhään tänä iltana.

– Onni onnettomuudessa on ollut, että uhreille tulleet vammat ovat olleet lieviä, Helminen kertoi.

Hautausmaalla nuorisoa

Tapahtuma on houkutellut nuorisoa myös festivaalialueen läheisyydessä sijaitsevalle Hietaniemen hautausmaalle.

– Kun arviolta noin 10 hengen nuorisoryhmiä on poistettu (alueelta), poliisi on omalla toimivallallaan tehostanut poistumiskäskyjä. Ratsupoliisi on käynyt hiukan sanomassa, että pitää lähteä. Mitään mekkalaa tai mellakkaa ei ole ollut, Helminen sanoo.