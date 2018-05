Poliisia pyydetty selvittämään Järvenpään lukion opettajan toimintaa – Koulutusjohtaja: Olen pahoillani

Video: Juristi vaatii ministereiltä toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi: "Lainsäädäntö on puutteellinen"

Koulutusjohtaja Lausvaaran mukaan on huolestuttavaa, ettei opettaja tunnista käyttäytymisessään mitään paheksuttavaa useista päinvastaisista kertomuksista huolimatta.

– Me emme voi olla täysin varmoja siitä, että onko meillä tiedossa kaikki asiat. Tätä on pyydetty poliisia selvittämään, että onko tapahtunut rikosta mainittuihin asioihin liittyen.

Poliisi vahvistaa, että Järvenpään lukioon liittyen on tehty kaksi tutkintapyyntöä. Asioiden käsittely on alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi tutkintapyyntöjä. Toinen tutkintapyynnöistä on opettajan kertoman mukaan hänen tekemänsä ja koskee koulun toimia asian selvittämisessä.