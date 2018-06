Poliisibarometri julki – Sisäministeri Kai Mykkänen: "Seksuaalirikokset ovat kulttuurimme musta piste"

Poliisiylijohtaja: Työskentelemme koko ajan, ettei Aarnio-tapaus toistuisi koskaan

Kansalaiset pelkäävät poliisin sisäisiä varkauksia, petoksia tai omaisuuden väärinkäytöksiä. Poliisi ei ole saanut epäilyjä vähenemään, vaikka poliisijohto on tehnyt korjausliikkeitä luottamuksen palauttamiseksi.

– Olemme laittaneet epäilyjen rekisterin uusiksi, tietolähdetoiminnan järjestelyt on laitettu uusiksi ja sen lisäksi huumerikostorjunnan järjestelyt. Koko ajan tehdään voimakkaasti töitä, jottei tämän tyyppinen tapaus koskaan toistuisi, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Seksuaalirikoksista ilmoitetaan laiskasti

Poliisibarometrin mukaan erityisesti nuorten naisten kokema seksuaalinen ahdistelu tai väkivalta on lisääntynyt.

– Ei poliisilla ole asenneongelmaa, mutta kun olemme priorisoineet ne hälytystehtävät ja vakavan väkivallan torjunnan kärkee. Sitten on ollut jostain tingittävä, kun meillä on 800 poliisia vähemmän kuin 2010.

Sisäministeri Mykkänen on huolissaan tilanteesta.

– Tässä on meidän koko kulttuurin musta piste me ollaan maailman turvallisin maa, jossa on euroopan toiseksi vaarallisimmat parisuhteet ja se ei vetele.