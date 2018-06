Poliisihallituksen pilotti: Asetta voisi kantaa myös työmatkalla julkisessa liikenteessä, mikäli kansallinen turvallisuus sitä vaatisi

Virka-ajalla ja virkavastuulla

– Jos poliisi joutuu käyttämään asetta työmatkan aikana, juridinen kysymys on se, onko kyseessä virka-aikaa vai vapaa-aikaa. Tämä on kysymys, joka tulee selvittää ennen kuin aseenkanto vakinaistettaisiin työmatkan ajalle.

Aseen käytölle oltava edellytykset

Rinne muistuttaa, että ase on vain yksi monista poliisin voimankäytön välineistä. Lievempiä voimankäytönvälineitä ovat muun muassa paprikasumute, teleskooppipatukka ja käsiraudat. Ase on voimankäytön välineenä äärimmäinen.

– Jos poliisi tähtää ja uhkaa jotain aseella, hänellä on oltava edellytykset ampua. Tähtäillä ei voi huvikseen. Jos poliisi kantaa pelkkää virka-asetta ja hänellä on julkisessa liikenteessä toimimisvelvoite, kyse on pysäyttävän voiman käytöstä, jossa henkilöllä tai sivullisella on mahdollisuus kuolla tai vammautua. Riskit ovat korkeat.