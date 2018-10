Poliisilla "muutama" epäily HS:n Viestikoekeskus-uutisoinnin rikostutkinnassa – tutkinnanjohtaja ei kerro, onko dokumenttien vuotaja selvillä

Helsingin Sanomien jutun kirjoittajaksi oli merkitty kaksi toimittajaa, ja poliisi on kertonut aiemmin etsivänsä myös mahdollista tietovuotajaa. Järvinen ei ota kantaa myöskään siihen, onko dokumenttien vuotaja selvillä.

Osa lehtiartikkelin tiedoista perustui Puolustusvoimien salaisiksi leimattuihin asiakirjoihin. Uutisointia tutkitaan siksi epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena, joka on maanpetosrikos. Jutussa tutkitaan myös epäiltyä virkasalaisuuden rikkomista.

– Ottaen huomioon, että (toimittaja) oli ollut toinen artikkelin kirjoittajista ja hän itse oli ilmoittanut hätäkeskukselle pyrkineensä tuhoamaan tietokoneensa juuri kyseisen asian johdosta, tutkinnanjohtajalla on ollut syytä olettaa, että (toimittajan) tietokonetta tai sen sisältämiä tietoja voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, hovioikeus perustelee.

Poliisi etsii Puolustusvoimien asiakirjoja

Tutkinnanjohtaja Järvisen mukaan poliisi on pyrkinyt takavarikoimaan erityisellä kotietsinnällä epäiltyyn turvallisuussalaisuuden rikkomiseen liittyviä sotilastiedustelun ja muita Puolustusvoimien asiakirjoja sekä mahdollista muuta todistusaineistoa.

Helsingin Sanomien toimittajan asianajaja Kai Kotiranta on koko tutkinnan ajan arvostellut kovasanaisesti poliisin toimia ja tuonut esille huolen lähdesuojan murtamisesta.

"Vastuusuhteita voi selvittää sähköpostiliikenteestä"

– Totta kai rikostutkinnassa on aina keskeistä, mikä on ollut eri henkilöiden roolitus, miten he ovat sopineet työnjaosta ja tämän tyyppisiä asioita.