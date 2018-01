Poliisille vaaditaan vankeustuomiota – keskeytti useita rikostutkintoja vaikka epäiltyjen nimet olivat tiedossa

Yhdessä tapauksessa kahden ihmisen epäiltiin pahoinpidelleen uhria ravintolan ulkopuolella lyömällä ja potkimalla. Uhri oli pystynyt antamaan tekijöiden etunimet ja kertonut, että he asuvat samassa vastaanottokeskuksessa, kertonut pystyvänsä tunnistamaan tekijät ja nimennyt kaksi todistajaa.

Syyttäjä on nimennyt yhteensä 14 epäiltyä rikosta, joissa tutkinnanjohtaja on toiminut hänen mukaansa väärin.

Rikoskomisario on myöntänyt tapahtumien kulun pääpiirteittäin, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen.