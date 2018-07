Poliisin partiointi huumeiden käyttäjien neulanvaihtopisteellä huolettaa – "Pelkäämme, että asiakkaat eivät uskalla tulla tänne"

Huumeita käyttävät henkilöille on tarjolla palveluita, joista he voivat hakea puhtaita pistovälineitä, saada terveys- ja sosiaalineuvontaa sekä ohjausta hoidon piiriin. Palveluilla on poliisin kanssa keskinäinen sopimus, että poliisi ei päivystä pisteellä, jotta huumeita käyttävät ihmiset uskaltaisivat asioida palveluissa.