Poliisin poikkeuksellinen tehovalvonta ympäri Suomen vain kiihtyy loppuviikkoa kohden: "Älkää nyt pelästykö, jos pienilläkin mökkiteillä tulee poliisi vastaan"

– Rattijuopumusvalvonta on pääaihe, mutta jos on aikaa muuhunkin, samassa voi valvoa esimerkiksi nopeuksia ja katsoa kännykän käyttöä. Melkein jokaisessa poliisiautossa on rekisterikilven lukulaite, jolla katsotaan, onko auto katsastettu tai vaikkapa etsintäkuulutettu.

"Älkää nyt pelästykö"

– Sehän on juuri se toinen puoli, että silloin kun poliisi valvoo pakoissa, joissa ei normaalisti valvota, tulee helposti tunne, mitäköhän on tapahtunut. Siinä mielessä on hyväkin, että on tiedotettu tästä laajasti, että älkää nyt pelästykö, jos pienilläkin mökkiteillä sattuu poliisi tulemaan vastaan.