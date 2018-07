Poliisin toimet eivät yksin riitä rattijuoppojen kaitsemiseen – "Keinovalikoimaa löytyy, jos tahtoa on"

Alkolukko, pidemmät ajokiellot, siru ajokorttiin...

Pastersteinin ehdotuslista on pitkä. Hän pitäisi hyvänä keinona muun muassa alkolukkojen pakollisuutta, sillä toistaiseksi ne perustuvat vapaaehtoisuuteen.

– Yleensä ajokielto on 3-8 kuukautta tai 6-12 kuukautta. Monissa Euroopan maissa ne ovat vähintään vuoden mittaisia tai uusijoille jopa pysyviä. Ahvenanmaallakin on tiukkaa, ajokielto on vähintään vuoden, Pasterstein sanoo.