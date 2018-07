Poliisipäällikkö kertoo, millainen ponnistelu presidenttitapaaminen on Helsingin ulkopuolellakin – "Siellä on todella kovia ammattilaisia hommissa"

– Meille tuli virka-apupyyntöjä Helsingistä ja sinne poliiseja lähti huomattava määrä meiltäkin. Ajatuksena oli, ettei kenenkään lomia keskeytetä, vaan vapaaehtoisesti saa lähteä hommaan mukaan. Saimme aika paljon väkeä ja oli kiva huomata, että poliisi on talkoissa mukana.

– Sen verran paljon poliiseja meiltäkin lähti, että sillä on vaikutusta päivittäiseen työskentelyyn Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Helsingin vierailu on niin massiivinen tapahtuma turvallisuusjärjestelyineen, että Suomen erikoisosaamista täytyy hakea kaikilta poliisilaitoksilta. Huttusen väkeä on muun muassa liikenneohjaamisessa, mielenosoitusten ympärillä ja henkilösuojauksessa.

– Kyllä minäkin hengessä mukana elän, varsinkin kun olen ollut itsekin Helsingissä töissä ja valtiovierailuita järjestänyt. Tiedän suurin piirtein mitä ne järjestelyt siellä on ja mitkä ovat ne haasteet, vaikka kokoluokka onkin tänään todella iso.

Parhaat resurssit käytössä

– Kun tästä alettiin puhumaan, ensimmäinen ajatus oli, että onhan vaihtoehtoina Naantali ja Porikin. Mutta kyllä tämä on sen kokoluokan tapahtuma, että Helsingillä on varmasti parhaat resurssit hoitaa järjestelyt. Siellä on todella kovia ammattilaisia hoitamassa asiat.