Politiikan hullun vuoden aakkoset Kärnästä Aaltoon ja Putkosesta Puskaan – "Taisivat olla viimeiset pikkujoulut eduskunnassa"

Vahva veikkaus ilman tiedonmurustakaan on, että myös ensi vuonna on vauhtia luvassa ja saadaan pitää Terrafame-pipoistamme kiinni, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan päällikkö Jussi Kärki.

Tässä MTV Uutisten työryhmän kokoamat aakkoset hullun vuoden käänteistä. Kommentoikaa ja keksikää vielä parempia.

A



Alkio. Mikä on tämä kolina, kun kepulaiset haikailivat vielä vaalien alla kolmosoluen laimentamista ja veivät lopulta nelosoluen ruokakauppaan? Maalaisliiton ideologi Santeri Alkio se siellä vaan kääntyilee haudassaan. Katso P.

B



B-oikeudet. Maaliskuun alussa ravintoloiden A-, B- ja C-luvat siirtyvät historiaan. Meinaavat ihan väkisin viedä Suomen Eurooppaan. Oi niitä aikoja, kun juhlapyhinä ei saanut ravintolassa soittaa musiikkia ja oluen kanssa piti tilata leipä.



C



CMI. Rauhanvälitysjärjestö sai johtotähdekseen kirjailija, triathlonisti, pankkiiri Alex Stubbin. Todellinen rauhanmies, joka ei edes kirjassaan haukkunut ketään – mitä nyt vähän Antti Rinnettä. Vuoden ansiokkaimpia tietokirjoja, vaikka tunnustettu kirjallisuuskriitikko T Haapala olisikin eri mieltä.



D



Demariväki tuskaili taas alkuvuonna, että pitäisikö Rinne vaihtaa, kun ei se millään voita vaaleja. Voittaahan tuo ainakin yhdet vaalit – meinaan SDP:n puheenjohtajavaalit. Toistuvasti.



E



Enontekiö. Lapin laajasta kunnasta poistuu keväällä viimeinenkin poliisi ja moottorikelkkailijat pääsevät kruisailemaan ihan omilla säännöillään. Sheriffi sinne pitäisi löytää ja muutamaa nimeä on jo väläytettykin. Katso K.



F



Fimea. Lähes 10 vuoden veivauksen jälkeen Lääkealan turvallisuuskeskuksen "pääpaikaksi" nuijittiin Kuopio mutta työntekijät voivat pysyä Helsingissä. Vähän sama kuin että Euroopan lääkeviraston seinät ja pari pulpettia olisi sijoitettu Helsinkiin, mutta työntekijät saavat nauttia iloisesta Amsterdamista.



G



Gallupit ovat gallupeja, sanovat politiikan konkarit ja odottavat samalla hiki pinnassa Hesarin kolahtamista lattialle tai Ylen aamu-uutisia. Sellaista viihdettä, joka ei edes naurata kaikkia.



H



Halla-aho on osoittanut, että puolueen ja entisen varapuheenjohtajan Teuvo Hakkaraisen ohjailu onnistuu ihan yhtä hyvin Brysselistä kuin Helsingistä käsin. Ennätys sekin, että ehti johtamaan hallituspuoluetta vain reilun vuorokauden. Poistui toki pää pystyssä Kesärannasta, toisin kuin puolueen valtiosihteeri päivää aiemmin.



I



Immelmann. Ensimmäisen maailmansodan aikainen taitolentoliike, jonka kaltaiseen lentämistä harrastava pääministeri Sipilä liki yltyi kesäkuussa suhatessaan erokirjeensä kanssa melkein presidentin puheilla. U-käännös tapahtui perimätiedon mukaan kuitenkin maan pinnalla jossain päin Turkua tai Naantalia.



J



Journalismi. Chempolis, Katera Steel, Ylegate, takakontti, leipäjonojen avustukset. Media kävi kovilla kierroksilla, mutta muisti toki välillä tehdä juttuja muistakin kuin itsestään.



K



Kärnä. Katalonian vapaustaistelija ja Lapin puolustaja. Jos ei tule tiedotetta päivässä ja parhaana kolmea, niin Kärnä on joko kovassa kuumeessa tai Lapin selkosilla tietoliikenneyhteyksien ulottumattomissa. Aina voi toki huutaakin.



L



Lulucf. Vuoden paras knoppikysymys: mistä sanoista tämä lyhenne tulee? Ja jos haluat oikein loistaa uudenvuodenaaton kuohuviiniringissä, kysypä, mitä tarkoittaa hiilinielu. Jo tuli hiljaista äänekkäimpiinkiin sukulaisiin. (Vastaus kysymykseen: Lulucf = land use, land-use change, and forestry.)



M



Matti Putkonen. Perussuomalaisten kesän puoluekokous alkoi herkissä tunnelmissa jäähyväisillä - ei tosin Soinin, vaan Putkosen jäähyväisillä. Mutta eihän se työmies jäänytkään vielä eläkkeelle. Putkonen on siis kuin politiikan Hector, jonka jäähyväiskonsertissa olin jo joskus kymmenen vuotta sitten.



N



Nuivat. Jokainen tajusi, mitä tuleman pitää, kun perussuomalaisten puoluekokousväki äänesti puheenjohtajiksi nuivan värisuoran Halla-aho, Huhtasaari, Hakkarainen, Eerola. Niin paitsi seuraavana aamuna herännyt kokousväki: "Mitäs me eilen oikein päätettiinkään?" Sitä tässä vielä mietitään, että eikös varapuheenjohtajan paikan jättäminen ja täyttäminen ole puoluekokouksen eikä Hakkaraisen päätettävissä.



O



0,8%. Keskiolut vapautui 1969. Nelosolut vuonna 2018. Siis 0,8 prosenttiyksikön muutos noin joka 50:s vuosi. Tasaisen vauhdin taulukolla viinit tulisivat ruokakauppoihin noin vuonna 2589. Ken elää, hän näkee. Ja saa hulauttaa ankanrintapillerin alas kevyellä beaujolais nouveaulla.



P



Puska. Helsinkiläiset keskustan kannattajat – heitäkin vielä on, olen omin silmin nähnyt – äänestivät viime vaaleissa eduskuntaan viinejä ruokakauppaan ajaneen Olli Rehnin ja saivat tilalle terveysmies Pekka Puskan. Say what? Soinikin jo parahti matkan varrella että "Johdetaanko keskustaa puskista".



Q



Q on aakkosten vähäkäyttöisin kirjain. Se on kuin Hjallis Harkimon mikrofoni eduskuntasalissa. Salin ulkopuolella Hjallis on toki jatkuvasti äänessä. Nyt saatavilla myös youtubessa.



R



RKP on ollut viimeksi oppositiossa vuonna 1979, mutta sehän alkaa jo sujua. Ensialkuun voi olla opposition sisällä oppositiona (oppia tarjolla, katso V) SDP:tä ja vasemmistoa vastaan ja siitä sitten pikkuhiljaa hallitusta lujasti haukkumaan: Kuulkaas kokoomuslaiset, työn verotusta pitää laskea enemmän!



S



Sauludo. Eivät edes vaalikampanjan nerokkaimmat keksinnöt kuten Sauludo-kahvi ja kannattajien vilpitön innokkuus ole pystyneet vähentämään Sauli Niinistön suurta kansansuosiota. Vielä on vajaa kuukausi aikaa keksiä jokin oikein mehevä vaalijippo, jotta tulisi se toinen kierros. Oma muki?



T



Touko Aalto on kadonnut kesän jälkeen tyystin kuvasta, mitä nyt joskus parturissa Seiskaa lukiessa sattuu silmiin. Paino sanalla sattuu. On toki ehtinyt kompastella kalliisiin kengännauhoihinsa, kun on kulkenut – ah niin perinteisen matkan – vaalikoneelta oppositiojohtajaksi.



U



Uuvatti. Perussuomalaisten pilkkanimi loikkareille, jotka hätäpäissään keksivät eduskuntaryhmälleen aluksi nimen Uusi vaihtoehto. Tätä ideaa ei kyllä ehditty mainostoimistossa kierrättämään.



V



Väyrynen on tunnetusti huono häviäjä, ei häviä sitten millään. Osasi tällä kertaa itsekin mediapelin ja järjesti lähes viikoittain infoja kannatuskorttiensa keräämisestä. Hyvin toimi, neljättä kertaa presidenttiehdokkaaksi ja samalla muki- ja kirjamyyntiin hurja piikki. Eikä taida jäädä tälläkään kertaa tähän.



W



Wallinheimo. Entinen maalivahti, nykyinen hyökkääjä. Kokoomus lähettää Sinuhen vääntämään kulmakahinoihin, kun kilpailua pitää avata - ensin apteekeissa, sitten alkoholissa. Nämä vapautuksethan tukevat toisiaan: pilsneriä ja buranaa.



X



X muistuttaa reporankaa asentoa, jota on aika ajoin käytetty eduskunnan pikkujoulujen päätteeksi tähtiä katsellessa.



Y



Yhdessä. Suomi100 ei pääty päivääkään liian aikaisin, vaikka hauskaakin oli, kun kaiken maailman kyläjuhlissakin piti yhdessä hernesoppaa ja makkaraa syödä yhdessä isänmaan urotekoja muistellen. Yhdessä.



Z



Zyskowicz. Ben Z tuo perustuslakivaliokunnan aktiivinen varajäsen. Virkistävää vaihtelua, kun Ben ei enää koko ajan kurmoota 70-luvun taistolaisia vaan välillä myös perustuslakifundamentalisteja.



Å



Åland. Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg nostatti ihmisten huulille tärkeän kysymyksen, kun hän hetken oli poikkiteloin suomen kielen virallista asemaa vastaan Pohjoismaiden neuvostossa. Mitä, onko se Pohjoismaiden neuvosto vielä olemassa? VMP sanoi entinen parlamentaarikko. Katso C.



Ä



Äänestys. Aina ei vaan kulje. Vihreiden puheenjohtajavaali venyi tuntikausia, kun yksi laatikollinen ääniä oli unohtunut Helsinkiin. Emme paheksu, että puuttuvat äänet haettiin henkilöautolla eikä ekologisemmin junalla tai vuorobussilla, sillä uutinen pj-valinnasta ehti näin sentään Kymmenen uutisiin. Katso T.



Ö



Ördääminen. Ne taisivat olla sitten viimeiset pikkujoulut eduskunnassa. Hauskaa oli niin kauan kuin oli hauskaa. Katso X.