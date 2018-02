Politiikan toimituksen päällikkö arvioi puhemiesvalintaa: Ministeripaikkoihin vaikuttaa myös alueellinen tasa-arvo

Risikon tilalle kokoomuslaiseksi sisäministeriksi on spekulaatioissa ollut esillä useita nimiä. Vahvimmaksi ehdokkaaksi on veikkailtu eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaa Anne-Mari Virolaista. Esillä on ollut myös Sari Sarkomaan nimi. Yhtenä vaihtoehtona on myös esitetty ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen siirtymistä sisäministeriksi ja Virolaisen tuloa hänen paikalleen.

MTV Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Jussi Kärki arvioi, että ministerivalintaan vaikuttaa myös alueellinen tasa-arvo.

– Virolainen veti Petteri Orpon kampanjaa kokoomuksen puheenjohtajakisassa. Siinä on sellainen ongelma, että Virolainen kuten Orpokin on Turun seudulta. Nyt väistyvä varapuhemies Arto Satonen on Tampereen seudulta, joten tässä saisi sellaisen mielikuvan, että Turku saisi kaikki ja Tampere ei mitään. Alueellista tasapainoa voidaan vielä miettiä ja Ainakin näön vuoksi tässä nostetaan ministerirulettiin muitakin nimiä: Mari-Leena Talvitie pohjoisesta, Lenita Toivakka idästä ja Sari Sarkomaa etelästä.

Kärki sanoo, että myös keskustassa otettiin Risikon valinta ilolla vastaan.

– Risikko on ollut kokoomuksen neuvottelijana sote-väännöissä. Luulen, tai itse asiassa tiedänkin, että myös keskustassa taputettiin käsiä Risikon valinnalle. Hän on hankalan neuvottelijan maineessa ja hän on monta kertaa aivan yllättäen repinyt auki sote-sovun.

Kokoomuksen odotetaan tiedottavan ministerivalinnastaan huomenna.

Risikko on tehtävässään luvannut puuttua muun muassa paljon keskustelua herättäneisiin kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin.

Puhemiehen paikka kuluu perinteisesti eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle. Paikalta joutuu näin ollen väistymään sinisten Maria Lohela, joka valittiin tehtävään perussuomalaisten vielä ollessa toiseksi suurin puolue.

Varapuhemiehiksi valittiin Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Tuula Haatainen (sd.)