Politiikan toimituksen päällikkö ruotii vaalien onnistujat ja epäonnistujat – "Näin umpisurkeaa tulosta ei voi olankohautuksella ohittaa"

– Pitää luottaa ja uskoa siihen, ettei Niinistö halua uudeksi Kekkoseksi. Tässä pieni kiusaus on tietenkin, koska kansa haluaa vahvaa presidenttiä, ja muutamat ehdokkaat lähtivät vaalitaistelussa vähän laukalle, eli kaatamaan aktiivimallia ja hoitamaan vanhusten hampaita kuntoon. Oli rohkaisevaa nähdä, että Niinistö toppuutteli suurinta sirkusta ja muistutti siitä, että presidentin leipälaji on ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitaminen. Siinäkin on hommaa.