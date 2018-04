Politiikot kuin gladiaattorit areenalla – kansanedustajat eivät kelpaa hyvän keskustelun malliksi

Tärkeä ja aiheellinen nosto. Masinoitujen vihakampanjoiden kohteeksi ovat joutuneet mm. Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen ja Ylen toimittaja Jessikka Aro. Vainoaminen on uhka sananvapaudelle ja demokratialle.

Vakaa esiintyminen kirjattu lakiin

Raivokas tyyli on kuin luonnonvoima

Haastattelin viime viikolla poliitikkoa, jonka mielestä räväkät avaukset ja keskustelu kiinnostavat kansalaisia ja sellaista poliittista keskustelua sitten seurataan. Eli raivokas tyyli on kuin luonnonvoima, jota media ruokkii, kansalaiset haluavat ja siksi poliitikot muuttavat omaa julkista puhettaan yhä kovempaan suuntaan.

Kaikki mikä voidaan, ymmärretään väärin



Koska nyt on minun vuoroni ja minun ajatukseni vuoro?

Kansalaiset puolestaan seuraavat suut täynnä popcornia, että just, tätä se politiikka on. Mitä pellesakkia! Sen jälkeen, kun malli on saatu, onkin helppo lähteä levittämään sappea joko nimettömyyden suojissa tai yhä useammin omalla nimellään sosiaalisen median tunkkaisiin syövereihin. Tapa ittes lihava autistinen juoppo.