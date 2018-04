Pöllöraadin vappuspesiaali: Kenen joukoissa seisot, kenen poliittisia lauluja laulat? Vapun biisilista politiikan heavyjuusereille

Vappuhulinoiden innoittamana Maikkarin Pöllöraati murustelee tippaleivät rinnuksille. Politiikan simapulloissa hiiva on käynyt sen verran reippaasti viime viikkoina, että on syytä tehdä kevään osavuosikatsaus siihen, ketkä päättäjät mahtuvat samaan eduskunnan karaoketaksiin. Kokoomuksen tilataksissa on vahvojen huhujen mukaan tilaa vain Petteri Orpon suippolahkeiselle miesposselle.