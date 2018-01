Pöllöraati arvioi MTV:n vaalitentin: Niinistöön pätee vanha viisaus pienestä vasarasta – Väyrynen esitteli nopeita hoksottimiaan

Sauli Niinistö

Niinistö on Suomessa parhaiten informoitu henkilö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta hänen on vaikea sanoa kaikkea ääneen. Vanha viisaus on, että presidentin työkalupakista ei löydy riittävän pientä vasaraa, jotta se ei kuulostaisi moukarilta. Tämä näkyi kiemurteluna, kun kysyttiin, mitä Suomi tekisi Ruotsin hakiessa Nato-jäsenyyttä. Katsojat eivät saaneet uutta tietoa eri vaihtoehdoista, mikä on sääli, sillä Ruotsissa Nato-keskustelu lämpenee.