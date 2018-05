Pöllöraati: Soteuudistuksesta tuli poliittinen peliväline – Masinoitiinko asiakirjavuoto muuttamaan mietinnön lopputulos?

– Edelleen uskon, että hallitus ei kaadu, mutta Petteri Orpo on ahtaassa raossa. On ennenkuulumatonta, millaiseen asemaan hän on joutunut. Hän oli se messias, jonka pitäisi pelastaa Kokoomus Stubbin jälkeen, mutta yksi toisensa jälkeen kansanedustajat kuten Susanna Koski, panevat häntä myllynkivien väliin, MTV Uutisten toimituspäällikkö Ilkka Ahtiainen analysoi.