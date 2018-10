Porilaisen Samin firma vie vanhoja suomalaisautoja Afrikkaan – tällaista on työ kovan kilpailun alalla: "Palkka kertyy siitä, kun autoja viedään vuodessa satoja"

– Kamerun, Ghana, Nigeria, Etiopia, Marokko, Mauritania, Togo, luettelee autolastin mahdollisia kohteita 23-vuotias Sami Ibrahim, joka on siirtymässä hiljalleen Ranjia Oy -nimisen yrityksen johtoon.

Hänen isänsä, Israelista 80-luvulla Suomeen muuttanut Hisham Ibrahim perusti liikkeen vuonna 2006. Nyt isä on siirtymässä vähitellen eläkeläisten joukkoon – "jos vaan malttaa", Suomessa syntynyt poika Sami nauraa.

Olemassaolonsa aikana Ranjia Oy on ehtinyt kuljettaa tuhansia autoja.

"Pelaamme enemmän määrällä"



Yksi isoimmista kysymyksistä esimerkiksi verkon keskustelupalstoilla on se, miten ihmeessä tällainen bisnes voi olla kannattavaa.

– Ei tässä kovin suuria katteita olekaan, tämä on niin kilpailtu ala, Sami Ibrahim myöntää.

– Me pelaamme enemmän määrällä. Siitä se palkka kertyy, kun autoja viedään vuodessa parisensataa.

Toimijoita alalla riittää



Kun toimijoita on paljon, niin autoja saa hakea eri puolilta Suomea. Myös Ranjia Oy:n ideana on ollut alusta asti toimia koko Suomen alueella.

Toimijoita tosiaan riittää. Hakusanoilla "Autovienti Afrikkaan" löytyy helposti useita Googlen sivuja täynnä eri kokoisten firmojen ilmoituksia. Sami Ibrahimilla on selkeä vastaus siihen, miksi Afrikan maat kiinnostavat yrityksiä.

– Vientimaissa arvostetaan Suomen autoja niiden hyvän kunnon takia. Vaikka kyseessä olisikin jopa parikymmentä vuotta vanha auto, niiden tekniikka on silti kunnossa. Autoista on pidetty hyvää huolta.

Toyotat kelpaavat vaikka vanhoina

Suomessa auton korjaaminen on kallista, sen sijaan Afrikassa se tuo töitä ja se on suhteessa edullista. Sen jälkeen kansalaiset voivat ostaa liikkeistä vanhan, mutta kunnostetun menopelin.

Sami Ibrahim kertoo, että syy tähän on se, että siihen ja muihinkin japanilaisautoihin on Afrikassa saatavilla helposti varaosia.

Musta leima tiettyjen toimijoiden takia



Kun toimijoita on paljon, mukaan mahtuu monenlaista yrittäjää. Ibrahim tietää, että ala houkuttelee myös heitä, joiden toiminta ei kestä päivänvaloa kaikilta osin.

– Jotkut eivät tee kuittikauppaa, jotkut palauttavat vain kilvet eivätkä rekisteröi hankkimaansa autoa. Se tietysti harmittaa, että Afrikan autokauppa on saanut Suomessa aika mustan leiman näiden joidenkin toimijoiden takia.

– Esimerkiksi se, milloin yritys on perustettu, kertoo siitä aika paljon. Toiminimiä kun tulee ja menee. Jos firma on toiminut esimerkiksi kymmenen vuotta ja sillä on hyvä maine asiakkaiden ja mainostajien keskuudessa, voi sen ajatella toimivan avoimesti.