Porin Etelärantaan syntyy kesän superviikoksi uusi SuomiAreena-ranta

– Tuomme palan SuomiAreenaa Porin Etelärantaan. Paikka on huippuhieno ja meillä on sen varalle mielenkiintoisia suunnitelmia. Alueen käytöstä on neuvoteltu Pori Jazzin kanssa jo syksystä asti, kertoo SuomiAreenan vastaava tuottaja, Mediahubin sisältöjohtaja Mari Haavisto.