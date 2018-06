Pormestari Jan Vapaavuori kävi onnittelemassa Helsingin syntympäivänä ensimmäisenä syntynyttä helsinkiläisvauvaa– Jörn Donner valittiin Stadin Kundiksi

Maija Johanna Vilkkumaa, 44, on stadilainen laulaja-lauluntekijä. Hän on yksi Suomen eniten levyjä myyneistä muusikoista. Vilkkumaa on julkaissut seitsemän studioalbumia, kokoelman ja livelevyn. Lähes kaikki hänen studioalbuminsa ovat myyneet kultaa, ja yhteensä hänen albumejaan on myyty Suomessa yli 300 000 kappaletta.